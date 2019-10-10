Глава МИД: В Азербайджане все этнические и религиозные группы живут в условиях мира

"Подавляющее большинство стран мира - это многоконфессиональные государства и страны, в которых проживают представители многих национальностей. Исключение составляют моноэтнические страны. Поэтому гуманитарное сотрудничество, взаимопонимание между представителями различных конфессий и этнических групп имеет важное значение для национального согласия в каждой стране и сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на заседании в узком составе Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Содружества Независимых Государств.

По его словам, в составе СНГ представлены страны с различной историей, культурой и религией: "Нас объединяют общие интересы и сотрудничество. Азербайджан придает важное значение пропаганде мультикультурализма. В Азербайджане все этнические и религиозные группы живут в условиях мира и спокойствия".