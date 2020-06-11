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Посол РФ: В Азербайджане ветеранам ВОВ оказывается большая господдержка

В Азербайджане ветеранам ВОВ оказывается большая господдержка

Общеизвестен вклад Азербайджана в нашу общую победу над фашизмом. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны пользуются большой государственной поддержкой в Азербайджане. 

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по случаю Дня России.

"Каждый год 9 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев лично отдает дань памяти героям, завоевавшим Победу.  А сам праздник в республике имеет статус государственного. Такое трепетное отношение к этой священной дате нашей общей истории может служить примером другим странам",- сказал он.  

Посол также напомнил, что 24 июня  в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве пройдет торжественный военный парад. 

Дипломат также особо подчеркнул уважение, которое проявляют к русскому языку в Азербайджане: "Мы знаем как популярен русский язык в Азербайджане, какая поддержка на самом высоком уровне оказывается всем желающим изучить его. Россияне благодарны за это руководству Азербайджана".   

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