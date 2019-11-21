Мехрибан Алиева: "В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и русской культуре"

"Азербайджан придает исключительно важное значение взаимоотношениям с Россией. Наши страны связывают прочные, давние традиции дружбы и добрососедства. Благодаря политической воле президентов Азербайджана и России, а также совместным усилиям обеих сторон наши отношения сегодня характеризуются как стратегическое партнерство. Существует активный политический диалог. Президенты Азербайджана и России регулярно проводят встречи, и эти встречи дают мощный импульс и динамизм развитию отношений практически во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

"Безусловно, экономическое сотрудничество является одним из важнейших компонентов нашей двусторонней повестки. Россия является одним из основных торговых партнеров Азербайджана, по импорту ненефтяной продукции занимает первое место. И если мы посмотрим на показатели, они внушают очень большой оптимизм. Мы отмечаем ежегодный рост, товарооборот растет. В прошлом году на 19 процентов вырос, составил 2,6 миллиарда долларов США. За 9 месяцев этого года рост достиг уже 24 процентов. То есть, все эти показатели очень оптимистичны. Взаимные инвестиции растут. Объем российских инвестиций в азербайджанскую экономику составляет 4,9 миллиарда, Азербайджан инвестировал в Россию 1,2 миллиарда. Что важно, по анализу межправительственной комиссии этот потенциал не полностью использован, возможно увеличение в 2-3 раза.

Вы отметили, уважаемый Дмитрий Анатольевич, межрегиональное сотрудничество. Действительно, это очень важная составляющая нашего двустороннего взаимодействия. В рамках моего визита будет 10-й межрегиональный форум. Хорошие показатели в туризме. Растет количество туристов, посещающих нашу страну из России. В прошлом году 900 тысяч россиян посетили Азербайджан. В этом году ожидается рост этих показателей.

Ну и конечно я хочу сказать про наши гуманитарные связи. Потому что считаю, что гуманитарные связи между нашими странами, особенно в сфере образования, являются показательными. В Азербайджане с очень большим уважением относятся к русскому языку и русской культуре. У нас в стране в полном объеме сохранено русскоязычное обучение. В 338 школах обучение ведется на русском языке, в 14 государственных вузах есть русскоязычные отделения, в 50 школах успешно реализуется пилотный проект Министерства образования - интенсивное преподавание русского языка.

И конечно взаимодействие на уровне высшего образования. В Азербайджане успешно функционируют филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Я думаю, что в этой сфере тоже большой потенциал, и надеюсь, что в будущем наше сотрудничество будет расширяться по всем направлениям и служить во благо наших стран и наших народов" - сказала Первый вице-президент Азербайджана.