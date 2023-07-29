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В Азербайджане запрещена установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения

В Азербайджане запрещена установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения В Азербайджане запрещена установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения.
Внешняя политика
29 июля 2023 г. 14:11
В Азербайджане запрещена установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения

В Азербайджане запрещена установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без соответствующего разрешения.

Как сообщает Report, это нашло отражение в постановлении премьер-министра Али Асадова о внесении изменений в "Правила выделения, регистрации, использования радиочастот и установления оплат", утвержденные постановлением №22 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 1 февраля 2007 года.

Второе предложение пункта 1.3 дано в новой редакции. Согласно поправке, запрещено проектирование, установка и эксплуатация радиоэлектронных средств с использованием радиочастот без решения о выделении радиочастот, за исключением субъектов оборонной, разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также установка и эксплуатация радиоэлектронных средств без разрешения на использование радиоэлектронных средств, установленного Кабинетом министров Азербайджанской Республики.

До внесения поправки второе предложение пункта 1.3 постановления гласило "запрещены производство, ввоз и эксплуатация радиоэлектронных средств с использованием радиочастот без решения о выделении радиочастот, за исключением субъектов оборонной, разведывательной и контрразведывательной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda radioelektron vasitələrin icazəsiz quraşdırılması və istismarı qadağan edilib

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