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В Азербайджане вступили в силу новые правила временного пребывания в стране граждан России

В Азербайджане вступили в силу новые правила временного пребывания в стране граждан России С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые правила временного пребывания в стране граждан России.
Внешняя политика
1 января 2025 г. 00:00
В Азербайджане вступили в силу новые правила временного пребывания в стране граждан России

С сегодняшнего дня в Азербайджане вступили в силу новые правила временного пребывания в стране граждан России.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года.

Это решение вступает в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, что ранее граждане РФ могли находиться в Азербайджане в безвизовом порядке до 180 дней в году.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Rusiya vətəndaşlarının müvəqqəti qalma müddəti ilə bağlı yeni qaydalar qüvvəyə minib

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