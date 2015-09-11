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    Вступила в должность новый директор миссии USAID в Азербайджане

    За 25 лет Микаэла Мередит работала на различных должностях в USAID на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Микаэла Мередит вступила в должность нового директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане. 

    Как сообщили Report в посольстве США в Азербайджане, до назначения на должность директора миссии USAID в Азербайджане М.Мередит занимала руководящие позиции в Вашингтоне. За 25 лет она работала на различных должностях в USAID на Ближнем Востоке, в Африке, Восточной Европе. 

    Отметим, что с 1990 года USAID выделил более 350 млн. долларов США на реализацию программы в Азербайджане. 

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