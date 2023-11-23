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В Азербайджане впервые проводятся фестиваль и конгресс, посвященные возвращению в Западный Азербайджан

В Азербайджане впервые проводятся фестиваль и конгресс, посвященные возвращению в Западный Азербайджан В Нахчыване проходит фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и конгресс на тему "Дорога, ведущая в Западный Азербайджан".
Внешняя политика
23 ноября 2023 г. 10:44
В Азербайджане впервые проводятся фестиваль и конгресс, посвященные возвращению в Западный Азербайджан

В Нахчыване проходит фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и конгресс на тему "Дорога, ведущая в Западный Азербайджан".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники мероприятий сначала посетили возведенный в центре города Нахчыван памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и почтили его память.

В музее Гейдара Алиева посетители ознакомились с фотографиями и экспонатами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера.

В рамках фестиваля представлены образцы фольклора западных азербайджанцев, организованы книжная выставка, стенды с образцами кулинарии и материальной культуры, концертная программа, состоялся показ фильмов, посвященных Западному Азербайджану.

На фестивале также будут представлены образцы литературы, научные исследования, сборник статей, картины, посвященные Западному Азербайджану.

Отметим, что фестиваль и конгресс проходят в Нахчыванской Автономной Республике при совместной организации Полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования, Нахчыванского государственного университета и Общины Западного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqres keçirilir

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