В Азербайджане впервые проводятся фестиваль и конгресс, посвященные возвращению в Западный Азербайджан

В Нахчыване проходит фестиваль "Возвращение в Западный Азербайджан" и конгресс на тему "Дорога, ведущая в Западный Азербайджан".
Как сообщает нахчыванское бюро Report, участники мероприятий сначала посетили возведенный в центре города Нахчыван памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и почтили его память.
В музее Гейдара Алиева посетители ознакомились с фотографиями и экспонатами, отражающими жизнь и деятельность великого лидера.
В рамках фестиваля представлены образцы фольклора западных азербайджанцев, организованы книжная выставка, стенды с образцами кулинарии и материальной культуры, концертная программа, состоялся показ фильмов, посвященных Западному Азербайджану.
На фестивале также будут представлены образцы литературы, научные исследования, сборник статей, картины, посвященные Западному Азербайджану.
Отметим, что фестиваль и конгресс проходят в Нахчыванской Автономной Республике при совместной организации Полномочного представительства президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР, Министерства науки и образования, Нахчыванского государственного университета и Общины Западного Азербайджана.