В Азербайджане впервые пройдет конференция о насилии в отношении нацменьшинств в Индии

В Азербайджане 16 января при организации Бакинской инициативной группы (БИГ) состоится международная конференция, посвященная репрессивной политике в отношении национальных меньшинств в Индии.

Как сообщает Report со ссылкой на БИГ, форум пройдет под названием "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии".

В мероприятии примут участие министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, а также эксперты аналитических центров и ученые в области прав человека и этнических меньшинств из зарубежных университетов. Участниками конференции также станут лица, пострадавшие от репрессивной политики индийских властей.

В ходе обсуждений планируется рассмотреть вопросы системной дискриминации, насилия и преследований в отношении сикхов и других этнических меньшинств. Отдельное внимание будет уделено несоблюдению Индией обязательств по международным конвенциям ООН в области прав человека.

Также будут обсуждены возможности вынесения этих вопросов на повестку международных организаций и проведения международного мониторинга. Роль неправительственных организаций и академических кругов в подготовке докладов и рекомендаций для международных структур станет отдельной темой дискуссий.