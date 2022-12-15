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В Азербайджане внесены изменения в состав межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству с Литвой

В Азербайджане внесены изменения в состав межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству с Литвой Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в состав межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству с Литвой.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 19:59
В Азербайджане внесены изменения в состав межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству с Литвой
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в состав межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству с Литвой.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, комиссия отныне будет в следующем составе:

председатель Комиссии

министр иностранных дел Азербайджанской Республики

члены Комиссии:

заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

заместитель министра энергетики Азербайджанской Республики

заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики

заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики

заместитель министра культуры Азербайджанской Республики

заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики

председатель Правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны

вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Литовской Республике.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Litva İkitərəfli Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın tərkibi dəyişib

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