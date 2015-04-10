​В Азербайджане утверждены правила аккредитации представителей зарубежных СМИ

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) утвердило "Правила аккредитации представителей зарубежных средств массовой информации в Азербайджанской Республике".

Как сообщает Report, данный документ определяет правила аккредитации корреспондентов и операторов зарубежных средств массовой информации, желающих заниматься журналистской деятельностью и проводить съемки на территории Азербайджанской Республики. Аккредитация представителей зарубежных СМИ регулируется законом "О средствах массовой информации", соответствующими межгосударственными договорами и данными правилами.

Аккредитация представителей зарубежных СМИ осуществляется министерством иностранных дел.

По отношению к корреспонденту средства массовой информации государства, предусмотревшего на своей территории специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности корреспондентов средств массовой информации Азербайджанской Республики, могут быть предусмотрены ответные аналогичные ограничения.

Для аккредитации представителей зарубежных СМИ требуется письмо-обращение руководителя данного средства массовой информации или исполняющего его обязанности лица в МИД Азербайджана, заявление-анкета, цветное фото 3x4 в двух экземплярах, копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копия служебного удостоверения, автобиография.

Требуемые документы могут быть направлены в МИД почтой, посредством дипломатических представительств или консульств Азербайджана, электронных услуг на сайте МИД или же представлены лично. Обращение об аккредитации рассматривается в течение 30 дней, и, в случае положительного решения, представителю зарубежного СМИ выдается аккредитационная карта. В период действия карты его владелец имеет право заниматься журналистской деятельностью в Азербайджане. Срок аккредитации составляет не более одного года. Долгосрочная аккредитация выдается на 1 год, краткосрочная - на конкретный период визита. После окончания срока аккредитации представителям зарубежных СМИ необходимо вновь обратиться в МИД для продления аккредитации.

В правилах также нашли отражение случаи, при которых возможен отказ в выдаче аккредитации представителям зарубежных СМИ. Сюда входит предоставление ложной информации, посещение оккупированных территорий Азербайджана через Армению без разрешения МИД Азербайджана, выявление деятельности, направленной против территориальной целостности, независимости, интересов и суверенитета Азербайджана.

При нарушении правил аккредитации, осуществлении деятельности, направленной против территориальной целостности, независимости, интересов и суверенитета Азербайджана, посещении оккупированных территорий Азербайджана через Армению без разрешения МИД Азербайджана, распространении искаженной или не соответствующей действительности информации и в случае подтверждения этого вступившим в законную силу судебным решением, МИД Азербайджана лишает представителя зарубежного СМИ аккредитации.

При завершении профессиональной деятельности раньше положенного срока, окончании срока действия карты или лишении аккредитации карту необходимо сдать в МИД Азербайджана.