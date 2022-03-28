В Азербайджане ушел из жизни один из старейших дипломатов страны

Скончался выдающийся дипломат Азербайджана Вахдет Мамедага оглы Султан–заде.

Скончался выдающийся дипломат Азербайджана Вахдет Мамедага оглы Султан–заде.

Как передает Report, об этом сообщили в семье усопшего.

Вахдет Султан-заде скончался 27 марта в возрасте 86 лет.

Напомним, что Вахдет Султан-заде более 50 лет проработал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и печати, Управления стран Организации Исламской Конференции, советником министерства по вопросам Ближнего и Среднего Востока, советником Консульского Управления МИД Азербайджана.

Приказом МИД был назначен консулом Генконсульства Азербайджанской Республики в Тебризе, и более трех лет числился советником посольства Азербайджана в Москве. Более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до Чезвычайного и Полномочного посла.

В 1984 году ему был присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом Президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса. Указом Президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и послом в Афганистане (в возрасте 80 лет).

Был награжден медалями СССР, Туркменистана, ТЮРКСОЙ и ООН. Активно участвовал в организации, подготовке и проведении Саммитов стран – членов ОИК в Касабланке (Марокко, 1994 г.) и Тегеране (Иран, 1997 г.). С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах.

Церемония погребения выдающегося дипломата будет проходить сегодня в 14:00 на II Аллее Почетного захоронения.