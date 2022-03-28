В Азербайджане ушел из жизни один из старейших дипломатов страны

Скончался выдающийся дипломат Азербайджана Вахдет Мамедага оглы Султан–заде.
Как передает Report, об этом сообщили в семье усопшего.
Вахдет Султан-заде скончался 27 марта в возрасте 86 лет.
Напомним, что Вахдет Султан-заде более 50 лет проработал в МИД Азербайджанской ССР, Российской Федерации, Азербайджанской Республики на различных руководящих должностях – начальником протокола, консульской службы, информации и печати, Управления стран Организации Исламской Конференции, советником министерства по вопросам Ближнего и Среднего Востока, советником Консульского Управления МИД Азербайджана.
Приказом МИД был назначен консулом Генконсульства Азербайджанской Республики в Тебризе, и более трех лет числился советником посольства Азербайджана в Москве. Более 28 лет работал в Афганистане, Иране, Турции и Туркменистане, начиная от атташе до Чезвычайного и Полномочного посла.
В 1984 году ему был присужден дипломатический ранг Советника 1-го класса, в 2009 году Указом Президента Азербайджанской Республики присужден дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посланника второго класса. Указом Президента Ильхaма Aлиeва в 2010 году Вахдет Султан-заде был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Туркменистане (в возрасте 75 лет), а через 5 лет - одновременно и послом в Афганистане (в возрасте 80 лет).
Был награжден медалями СССР, Туркменистана, ТЮРКСОЙ и ООН. Активно участвовал в организации, подготовке и проведении Саммитов стран – членов ОИК в Касабланке (Марокко, 1994 г.) и Тегеране (Иран, 1997 г.). С различными миссиями находился в Индонезии, Пакистане, Эфиопии, Мексике и других странах.
Церемония погребения выдающегося дипломата будет проходить сегодня в 14:00 на II Аллее Почетного захоронения.