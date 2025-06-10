В Азербайджане стартовала программа обучения для иностранных дипломатов

В Азербайджане стартовала программа обучения для иностранных дипломатов

В Азербайджане стартовали тренинги на тему "Программа улучшения дипломатической службы (AFSP) для иностранных дипломатов" при сотрудничестве Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) при МИД с Университетом ADA.

Как сообщили Report в министерстве, ежегодная программа направлена ​​на развитие человеческого капитала на международном уровне, а также на продвижение Азербайджана и укрепление сотрудничества.

В этом году в программе принимают участие 30 иностранных дипломатов из 27 стран, в основном из Азии, Африки, Латинской Америки, Тихоокеанского региона и Восточной Европы.

Программа продлится до 21 июня текущего года.

В восьмой по счету программе уже приняли участие около 120 дипломатов из более чем 70 стран. С учетом участников этого года число стран, представленных в программе обучения, достигло 90, а число участвующих иностранных дипломатов - примерно 150.