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Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса

Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса 8 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева и представителя
Внешняя политика
8 сентября 2023 г. 17:37
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса

8 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева и представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова состоялся брифинг для представителей аккредитованного дипломатического корпуса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

В ходе брифинга дипломаты были проинформированы по ряду актуальных вопросов.

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Версия на английском языке Foreign Ministry holds briefing for representatives of diplomatic missions accredited in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN-də xarici diplomatlar üçün brifinq keçirilib, bölgədəki vəziyyət barədə məlumat verilib

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