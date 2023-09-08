Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса

8 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева и представителя

8 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджана (МИД) с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева и представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова состоялся брифинг для представителей аккредитованного дипломатического корпуса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД.

В ходе брифинга дипломаты были проинформированы по ряду актуальных вопросов.