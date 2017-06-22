В Азербайджане состоялась церемония официальной встречи президента Молдовы Игоря Додона

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 22 июня состоялась церемония официальной встречи президента Республики Молдова Игоря Додона, находящегося с официальным визитом в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Молдовы был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Молдовы Игоря Додона.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Молдовы.

Прозвучали государственные гимны Республики Молдова и Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев и президент Игорь Додон обошли строй почетного караула.

Президент Молдовы поприветствовал азербайджанских солдат.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Игорю Додону, члены делегации Молдовы – президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.