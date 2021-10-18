В Азербайджане работает свыше 4 тыс. граждан Турции

"На сегодняшний день в Азербайджане работает большое количество сотрудников турецких компаний".

"На сегодняшний день в Азербайджане работает большое количество сотрудников турецких компаний".

Как сообщает сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на встрече с делегацией во главе с турецким коллегой Ведатом Билгином.

По словам министра, в стране работают свыше 4 тыс. граждан Турции: "Гражданам обеих стран постоянно оказывается поддержка в плане работы как в Азербайджане, так и в Турции. Сегодняшняя встреча внесет свой вклад в расширение сотрудничества между двумя странами", - сказал С.Бабаев.