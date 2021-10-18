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В Азербайджане работает свыше 4 тыс. граждан Турции

В Азербайджане работает свыше 4 тыс. граждан Турции "На сегодняшний день в Азербайджане работает большое количество сотрудников турецких компаний".
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 13:08
В Азербайджане работает свыше 4 тыс. граждан Турции
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"На сегодняшний день в Азербайджане работает большое количество сотрудников турецких компаний".

Как сообщает сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев на встрече с делегацией во главе с турецким коллегой Ведатом Билгином.

По словам министра, в стране работают свыше 4 тыс. граждан Турции: "Гражданам обеих стран постоянно оказывается поддержка в плане работы как в Азербайджане, так и в Турции. Сегодняшняя встреча внесет свой вклад в расширение сотрудничества между двумя странами", - сказал С.Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda işləyən Türkiyə vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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