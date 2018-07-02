В Азербайджане приступил к работе новый представитель Верховного комиссара ООН по беженцам

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступил к работе новоназначенный представитель Верховного комиссара ООН по беженцам Гвидо Амбросо.

Как сообщили Report в представительстве ООН в Азербайджане, Г.Амбросо принял находящуюся в Азербайджане с визитом гуманитарную миссию "Фуджи" из 6 экспертов-оптометристов во главе с известным японским ученым, лауреатом премии "Нансен" доктором Акио Канаи.

Это 14-й визит гуманитарной миссии "Фуджи" в Азербайджан с гуманитарной целью. Начавшаяся сегодня миссия продлится до 11 июля.

Сообщается, что ВКБ ООН проведет 3-5 июля в Гяндже, 6-7 июля в Шемкире, 9 июля в Баку бесплатное обследование глаз и раздачу очков для беженцев, вынужденных переселенцев и представителей других ранимых групп населения.

По информации, с 2005 года и по сей день японская гуманитарная миссия "Фуджи" потратила для выполнения гуманитарной миссии в Азербайджане 2,6 млн долларов. Около 54 тыс. оптических очков и других предметов высоко качества привезены как пожертвование для деятельности ВКБ ООН. В целом, более 28 тыс. беженцев, вынужденных переселенцев и лиц из наиболее ранимых групп населения воспользовались условиями, созданными азербайджанским представительством ВКБ ООН и соответствующими исполнительными органами, прошли обследование глаз.

Гуманитарные инициативы японской гуманитарной миссии "Фуджи" в рамках миссии помощи по проверке зрительных способностей всегда высоко ценились ВКБ ООН, правительством Азербайджана, а также бенефициарами.