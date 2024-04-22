В Азербайджане предлагается создать региональный торговый центр Китая

В Азербайджане предлагается создать региональный торговый центр Китая.

В Азербайджане предлагается создать региональный торговый центр Китая.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-китайским межпарламентским связям Эльшад Мирбашироглу на панельном заседании на тему "Глобальная и региональная динамика: взгляд из Азербайджана и Китая", в рамках конференции на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

Он также отметил о заинтересованности Азербайджана в строительстве новых транспортных маршрутов:

"Азербайджан предлагает и проявляет желание строить новые транспортные маршруты. Например, открытие Зангезурского коридора придаст серьезный импульс развитию транспортно-логистических возможностей. Если посмотреть на перспективы отношений Китая и Азербайджана, новым направлением также может стать и создание ВИЭ. Кроме того, было бы хорошо, если бы в Азербайджане был создан региональный торговый центр Китая, что придало бы дополнительный импульс развитию сотрудничества двух стран”.