В Азербайджане папу римского попросили молиться за мир на Кавказе

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Священники, монашествующие и верующие Апостольской префектуры Азербайджана попросили папу Римского Франциска, находящегося с визитом в Баку, молиться за мир на Кавказе.

Как передает Report, обращение зачитал ординарий Апостольской префектуры Римско-Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

"Уважаемый отец Франциск! Для нас очень важно, что ваш визит проходит в юбилейный год милосердия… От имени верующих, священников и монашествующих Апостольской префектуры в Азербайджане я хотел бы выразить нашу благодарность и радость за ваше присутствие среди нас, за вдохновляющие слова поддержки, провозглашенные вами во время проповеди, и за ваш пример жизни, полностью посвященной Царству Божьему. Мы просим Вас продолжать молиться с нами для примирения и мира на Кавказе", — сказал Фекете.

Папа Римский выразил признательность за благодарность и рекомендовал продолжать служить людям.