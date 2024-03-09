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В Азербайджане отметили праздник весны "Мэрцишор"

В Азербайджане отметили праздник весны "Мэрцишор" В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось празднование древнего традиционного румынского и молдавского праздника весны "Мэрцишор".
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 19:16
В Азербайджане отметили праздник весны Мэрцишор

В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось празднование древнего традиционного румынского и молдавского праздника весны "Мэрцишор".

Как передает Report, на мероприятии выступили временно исполняющая обязанности директора музея Мира Мамедханова, посол Республики Молдова в Азербайджане Александр Есауленко и посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре. Сотрудник посольства Румынии, эксперт ЮНЕСКО Николетта Загура подробно рассказала о традициях этого праздника, и его схожести с праздником Новруз.

В рамках мероприятия, организованного Азербайджанским национальным музеем ковра совместно с посольствами республик Румынии и Молдовы, были представлены молдавский национальный танец, мастер-классы по изготовлению сувенирных ковриков "Буталы" и бутоньерок в виде цветочков из ниток красного и белого цвета, а также экскурсия по экспозиции музея.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Rumıniya və Moldovanın milli Bahar Günü – Martişor bayramı qeyd edilib

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