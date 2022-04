В Азербайджане отметили 30-летие установления дипотношений с Венгрией

В министерстве иностранных дел состоялось мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Венгрией.

Как передает Report, присутствующим на нем дипломатам была представлена фотовыставка, отражающая важные вехи сотрудничества двух стран.

В открытии выставки приняли участие заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов, посол Венгрии Виктор Седеркеньи.

По случаю 30-летия установления дипотношений МИД Азербайджана также разместило публикацию в Twitter, в которой говорится: "Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Венгрии. Надеемся на дальнейшее развитие азербайджано- венгерского сотрудничества."