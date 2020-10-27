В Азербайджане открывается первое Почетное консульство Украины

В посольстве Украины в Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю назначения Почетного консула Украины в городе Шамахы

27 октября в посольстве Украины в Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю назначения Почетного консула Украины в городе Шамахы.

Как сообщили Report в посольстве, во время церемонии посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в Шамахы Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях Почетного консула Украины в городе Шамахы.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами. Наряду с оказанием необходимой поддержки проживающим в консульском округе гражданам Украины Почетное консульство будет оказывать информационную и организационную поддержку действующим в Азербайджане украинским предпринимателям, а также действующим в Украине азербайджанским предпринимателям. Консульство также будет организовывать в Азербайджане мероприятия по ознакомлению с украинской культурой и празднованию национальных дней.", - отметили в посольстве.

Назначенный почетным консулом Украины Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, в настоящее время частный предприниматель.

Консульский округ Почетного консула Украины в городе Шамахы будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы Азербайджана.