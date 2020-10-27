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В Азербайджане открывается первое Почетное консульство Украины

В Азербайджане открывается первое Почетное консульство Украины В посольстве Украины в Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю назначения Почетного консула Украины в городе Шамахы
Внешняя политика
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27 октября 2020 г. 11:41
В Азербайджане открывается первое Почетное консульство Украины
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27 октября в посольстве Украины в Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю назначения Почетного консула Украины в городе Шамахы.

Как сообщили Report в посольстве, во время церемонии посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский передал новоназначенному почетному консулу Украины в Шамахы Мехрали Гасымову консульский патент и вручил служебное удостоверение. Стороны подписали Соглашение о функциях и обязанностях Почетного консула Украины в городе Шамахы.

"Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между обеими странами и создает благоприятные условия для дальнейшего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами. Наряду с оказанием необходимой поддержки проживающим в консульском округе гражданам Украины Почетное консульство будет оказывать информационную и организационную поддержку действующим в Азербайджане украинским предпринимателям, а также действующим в Украине азербайджанским предпринимателям. Консульство также будет организовывать в Азербайджане мероприятия по ознакомлению с украинской культурой и празднованию национальных дней.", - отметили в посольстве.

Назначенный почетным консулом Украины Мехрали Гасымов - выпускник Киевского института международных отношений. Занимал различные должности в международных компаниях SAP и DeGolyer & MacNaughton Corporation, в настоящее время частный предприниматель.

Консульский округ Почетного консула Украины в городе Шамахы будет охватывать Агдашский, Ахсуйский, Гобустанский, Гёйчайский, Исмаиллинский и Шемахинский районы Азербайджана.

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Версия на английском языке ФотоFirst Honorary Consulate of Ukraine opens in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda Ukraynanın birinci Fəxri konsulluğu açılır

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