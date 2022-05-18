В Азербайджане откроется региональный офис ИСЕСКО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с гендиректором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Малики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с гендиректором Исламской организации по вопросам науки, образования и культуры (ИСЕСКО) Салимом бин Мухаммедом аль-Малики.

Как сообщили Report в МИД, министр Дж.Байрамов отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО.

Министр заявил, что правительство Азербайджана всегда уделяло особое внимание сохранению исторических, культурных, религиозных памятников на территории страны, и обратил внимание на факт целенаправленного уничтожения историко-культурного наследия азербайджанского народа на освобожденных от оккупации территориях. Он рассказал о широкомасштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях, в том числе о мероприятиях по первичной инвентаризации и охране исторических, религиозных и культурных памятников.

Гендиректор ИСЕСКО отметил, что в ходе его нынешнего визита будет подписан документ об открытии регионального офиса организации в Азербайджане.

На встрече стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджаном, коснулись сотрудничества в сфере образования, а также регистрации историко-культурных памятников и других вопросов.