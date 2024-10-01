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В Азербайджане обсудили показатели страны в отчете "Глобальный инновационный индекс – 2024"

В Азербайджане обсудили показатели страны в отчете "Глобальный инновационный индекс – 2024" 14:53
Внешняя политика
1 октября 2024 г. 15:21
В Азербайджане обсудили показатели страны в отчете Глобальный инновационный индекс – 2024

30 сентября состоялось заседание специальной рабочей группы по "Вопросам интеллектуальной собственности".

Как сообщает Report, на заседании председатель правления Агентства интеллектуальной собственности, руководитель специальной рабочей группы по вопросам интеллектуальной собственности Кямран Иманов выступил с докладом на тему "Анализ показателей Азербайджана в отчете "Глобальный инновационный индекс-2024".

Далее выступили глава секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев и директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров.

В завершение были даны ответы на вопросы членов рабочей группы и других участников заседания.

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Версия на английском языке Azerbaijan's indicators in Global Innovation Index - 2024 discussed in Baku
Версия на азербайджанском языке “Qlobal İnnovasiya İndeksi - 2024” hesabatında Azərbaycan üzrə göstəricilər müzakirə olunub

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