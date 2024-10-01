В Азербайджане обсудили показатели страны в отчете "Глобальный инновационный индекс – 2024"

14:53

30 сентября состоялось заседание специальной рабочей группы по "Вопросам интеллектуальной собственности".

Как сообщает Report, на заседании председатель правления Агентства интеллектуальной собственности, руководитель специальной рабочей группы по вопросам интеллектуальной собственности Кямран Иманов выступил с докладом на тему "Анализ показателей Азербайджана в отчете "Глобальный инновационный индекс-2024".

Далее выступили глава секретариата Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вусал Шихалиев и директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров.

В завершение были даны ответы на вопросы членов рабочей группы и других участников заседания.