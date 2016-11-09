В Азербайджане обнародованы результаты голосования в связи с президентскими выборами в США

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты символического голосования, организованного в посольстве США в Азербайджане в связи с президентскими выборами, которые прошли в Соединенных Штатах.

Как сообщает Report, в целом, в голосовании участвовали 232 избирателя.

Согласно информации, 101 избиратель или 43,54% процентов проголосовали за кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон, а 68 избирателей (29,31%) - за кандидата республиканцев Дональда Трампа.

За кандидата Либертарианской партии Гэри Джонсона проголосовало все 3 человека (1,29%). а за Джилл Стейн из Партии зеленых - 6 (или 2,59%) избирателей.