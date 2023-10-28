В Азербайджане началось внедрение “Электронного адвокатского ордера”

В Азербайджане началась реализация пилотного проекта “Электронный адвокатский ордер”.

В Азербайджане началась реализация пилотного проекта “Электронный адвокатский ордер”.

Об этом Report сообщили в Коллегии адвокатов.

В Центре правовой помощи и обучения Коллегии адвокатов состоялась встреча с делегацией во главе со специалистом Всемирного банка по государственному сектору Евой Мелис.

В своем выступлении Мелис выразила удовлетворение тесным сотрудничеством с коллегией.

На встрече также состоялся обмен мнениями о проекте, реализуемом при поддержке банка. Обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Заместитель председателя Коллегии адвокатов и директор Центра правовой помощи и обучения Шахмар Мамедов в свою очередь отметил, что коллегией был запущен пилотный проект "Электронный адвокатский ордер". На данный момент проект охватывает лишь одно адвокатское бюро, однако в ближайшем будущем к нему подключатся еще пять.