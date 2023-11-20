Меняется порядок пользования VIP-залами аэропортов представителями международных организаций

Кабинет министров внес изменения в “Правила пользования салонами для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики", утвержденные постановлением от 29 октября 2021 года.

Кабинет министров внес изменения в “Правила пользования салонами для особо важных лиц (VIP) и официальных делегаций в аэропортах Азербайджанской Республики", утвержденные постановлением от 29 октября 2021 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно постановлению, отныне руководители и сотрудники представительств международных организаций, действующих в Азербайджана, будут пользоваться VIP-залами на основании уведомления, направленного Министерством иностранных дел управляющему делами президента, с указанием даты и номера рейса.

До сих пор это уведомление выдавала Служба протокола президента.