В Азербайджане изменены правила получения визы в Германию

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ С 10 апреля компания VisaMetric по поручению посольства Германии в Азербайджане начнет прием документов для получения шенгенской визы в Германию.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Центр приема документов на визу находится по адресу: Насиминский район, ул. Расула Рзы, 75, здание Зимнего парка.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 16:00.

В центре также предоставляются другие услуги: биометрическое фото, отправка паспортов курьерской почтой. Обращающиеся для получения шенгенской визы должны будут назначать встречу в ближайшие недели. Время встречи можно назначить по телефону или через интернет-страницу компании VisaMetric.

С середины мая отпадет необходимость назначать время встречи для обращения. Изменение в связи с шенгенской визой не охватывает воссоединение семьи, образование и др.

В посольстве отметили, что вопросы можно задать с 08:30 до 12:30 с понедельника по пятницу или с 13:30 до 17:00 в кол-центр компании VisaMetric - (012) 599 88 12.

Более подробно можно ознакомиться на сайте https://www.visametric.com/Azerbaijan/Germany/ , а также интернет-странице посольства Германии www.baku.diplo.de