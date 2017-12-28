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    В Азербайджане действуют посольства 64 стран, генконсульства 4 государств

    © Report

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В течение этого года в Азербайджане открыты посольства Перу и Коста-Рики.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев на пресс-конференции по итогам 2017 года.

    По его словам, в настоящее время в Азербайджане функционируют 64 посольства, 12 представительств международных организаций, 4 генеральных консульства.

    Х. Гаджиев отметил, что в течение года были назначены Почетные консулы Азербайджана в Австрии, Судане и Джибути, и Почетный консул Эфиопии в Азербайджане.

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