В Азербайджане будут организованы участки для досрочного голосования в связи с президентскими выборами в России

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В связи с президентскими выборами в России 18 марта в посольстве этой страны в Азербайджане будет открыт избирательный участок.

Как cообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане, российские граждане, постоянно проживающие в Азербайджане либо находящиеся здесь временно, могут принять участие в голосовании на избирательном участке №8017, расположенном по адресу: г.Баку, улица Бакиханова, 17 (помещение консульского отдела посольства). Избирательный участок будет открыт 18 марта с 8.00 до 20.00 местного времени.

Для участия в голосовании необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Досрочное голосование будет организовано по следующим адресам:

3 марта с 10:00 до 16:00 – г. Шеки, ул.М.Э.Расулзаде, 174 (здание Государственного драматического театра им. Сабита Рахмана);

10 марта с 10:00 до 16:00 – г. Лянкяран, ул.Академика Зарифы Алиевой, 99 (Культурный центр города Лянкяран);

17 марта с 10:00 до 16:00 – г. Гянджа, площадь Гейдара Алиева, Административное здание (комната Русской общины).

Посольство России в Азербайджане приглашает всех граждан России принять участие в выборах президента Российской Федерации, отметили в дипмиссии.