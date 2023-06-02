В Азербайджан возвращено 25 незаконно проживающих в Германии граждан

В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 31 мая 25 граждан Азербайджана были возвращены из Германии.

В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 31 мая 25 граждан Азербайджана были возвращены из Германии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Процесс реадмиссии осуществлялся в порядке, определенном оперативным штабом при Кабинете министров.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджана в местное общество и устранения возможных трудностей.