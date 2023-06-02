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В Азербайджан возвращено 25 незаконно проживающих в Германии граждан

В Азербайджан возвращено 25 незаконно проживающих в Германии граждан В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 31 мая 25 граждан Азербайджана были возвращены из Германии.
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 10:18
В Азербайджан возвращено 25 незаконно проживающих в Германии граждан

В рамках "Соглашения между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом о реадмиссии лиц, проживающих без разрешения", 31 мая 25 граждан Азербайджана были возвращены из Германии.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной миграционной службы.

Процесс реадмиссии осуществлялся в порядке, определенном оперативным штабом при Кабинете министров.

Рабочая группа по реинтеграции, деятельность которой координирует Государственная миграционная служба, осуществляет соответствующие меры для реинтеграции реадмиссированных граждан Азербайджана в местное общество и устранения возможных трудностей.

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Версия на английском языке 25 Azerbaijani citizens residing without authorisation in Germany readmitted to country
Версия на азербайджанском языке Almaniyada qanunsuz yaşayan 25 Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizə geri qəbul edilib

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