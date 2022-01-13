В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран

В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран и гражданам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.

В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран и гражданам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.

Как сообщает Report, в связи с этим в постановление Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений“ были внесены изменения.

Согласно изменениям, граждане Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Кипр и Украины, постоянно проживающие там граждане других стран, а также лица без гражданства смогут посетить Азербайджан.