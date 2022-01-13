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В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран

В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран и гражданам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.
Внешняя политика
13 января 2022 г. 18:36
В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран

В Азербайджан разрешен въезд и выезд воздушным транспортом гражданам еще трех стран и гражданам, постоянно проживающим в этих странах, а также лицам без гражданства.

Как сообщает Report, в связи с этим в постановление Кабинета Министров "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений“ были внесены изменения.

Согласно изменениям, граждане Иорданского Хашимитского Королевства, Республики Кипр и Украины, постоянно проживающие там граждане других стран, а также лица без гражданства смогут посетить Азербайджан.

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Версия на английском языке Citizens of three more countries allowed to enter and exit Azerbaijan by air
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana hava yolu ilə daha üç ölkə vətəndaşının giriş-çıxışına icazə verilib

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