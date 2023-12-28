В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с президентскими выборами

В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с внеочередными президентскими выборами.

В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

"В страну уже приглашены иностранные эксперты, также ожидается визит представителей зарубежных медиа", - сказал он.

Министр Байрамов подчеркнул, что предпринимаются все шаги для проведения прозрачных выборов.

Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.