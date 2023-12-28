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В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с президентскими выборами

В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с президентскими выборами В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с внеочередными президентскими выборами.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 15:55
В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с президентскими выборами

В Азербайджан приглашены иностранные эксперты в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

"В страну уже приглашены иностранные эксперты, также ожидается визит представителей зарубежных медиа", - сказал он.

Министр Байрамов подчеркнул, что предпринимаются все шаги для проведения прозрачных выборов.

Напомним, что внеочередные президентские выборы пройдут в Азербайджане 7 февраля 2024 года.

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Версия на английском языке Foreign experts invited to Azerbaijan regarding presidential elections
Версия на азербайджанском языке Prezident seçkiləri ilə bağlı xarici ekspertlər Azərbaycana dəvət olunub

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