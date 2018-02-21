В Азербайджан прибудет член президиума Боснии и Герцеговины

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Член президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич примет участие в Глобальном бакинском форуме, который состоится в третий раз при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гяджеви (МЦНГ).

Об этом Report сообщили в пресс-службе Госкомитета по работе с диаспорой.

Сообщается, что Младен Иванич – основной спикер на панели Форума, посвященной теме "Большинство против нацменьшинств". Он расскажет об опыте своей страны и других балканских стран по данной теме, выскажет мысли и предложения по вопросу.

В госкомитете отметили, что в рамках сотрудничества между правительством Боснии и Герцеговины и МЦНГ реализован ряд проектов. В ноябре 2016 года в Сараево состоялось IX собрание на высшем уровне центр, в феврале - собрание на тему "Межрелигиозный диалог и ответ экстремизму". 20 ноября 2017 года была организована конференция на тему "Европейское будущее Балкан”.

Отметим, что в VI Глобальном Форуме, который пройдет с 15 по 18 марта, ожидается участие президента Албании Илира Мета, президента Черногории Филипа Вуяновича, действующих и бывших президентов других стран, премьер-министров, министров, видных политиков, интеллигенции. На форуме, посвященном теме "Адаптация противоречий для создания инклюзивных обществ", ожидается обсуждение вопросов мира и безопасности на Ближнем Востоке, нынешнее и будущее положение на Балканском регионе, внешнюю политику Китая и пр.