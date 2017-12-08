В Азербайджан прибудет астронавт NASA

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Астронавт NASA, член экипажа "Space Shuttle" и капитан флота Хайде Пайпер 10-12 декабря совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит организовывает посольство США в Азербайджане.

В рамках визита Х.Пайпер совершит визит в Американский центр в Кюрдемире, в колледж Национальной обороны, в Национальную академию наук Азербайджана, Университет ADA, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, примет участие в конференциях и презентациях. Она также встретится с выпускниками STEM MOOC и примет участие на сессии развития карьеры в Бакинском американском центре.

Отметим, что это первый визит в Баку астронавта NASA.