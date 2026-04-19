В Азербайджан на реабилитацию прибыла очередная группа украинских детей.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщил посол Украины в Баку Юрий Гусев.

По его словам, это уже третья в 2026 году группа, которая прибывает в страну на реабилитацию.

"В Азербайджан на психолого-оздоровительную реабилитацию только что прибыла уже третья в 2026 году группа, 29 украинских детей и трое сопровождающих. Это - дети из Ивановского лицея Черниговской области", - отметил дипломат.

Ю. Гусев подчеркнул, что эта поездка даст детям возможность восстановиться, получить профессиональную медико-психологическую помощь и почувствовать заботу, безопасность и искреннее азербайджанское гостеприимство.

Группу в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку встретили сотрудники украинской дипмиссии и председатель Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан–Украина, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Алибала Магеррамзаде.

Посол уточнил, что с начала российско-украинского конфликта оздоровление и реабилитацию в Азербайджане прошли 545 украинских детей.

"Это больше, чем просто цифры - это настоящее проявление солидарности, поддержки и дружбы между нашими народами. Искренне благодарим руководство Азербайджана, азербайджанский народ и всех, кто помогает Украине и нашим детям в это непростое время", - заключил Юрий Гусев.