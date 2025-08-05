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В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации

В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации Продолжается работа по привлечению к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине.
Внешняя политика
5 августа 2025 г. 00:34
В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации

Продолжается работа по привлечению к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине.

Как сообщает Report, в рамках этой деятельности по инициативе Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в страну в составе восьмой группы прибыли 30 украинских детей.

Им будут предоставлены медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги в рамках 10-дневной программы в Габалинском детском реабилитационном центре агентства.

Для детей будут организованы индивидуальные консультации профессиональных психологов, групповые терапии, а также занятия йогой и танцевальной терапией. Цель - поддержать стабилизацию их эмоционального состояния и обеспечить интеграцию в общество.

Для юных гостей также будут организованы экскурсии в центры отдыха в Габале и Шеки, а также к историко-архитектурным памятникам.

Отметим, что в рамках программы в Азербайджан в составе семи групп были доставлены 222 украинских ребенка.

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Версия на азербайджанском языке Daha 30 ukraynalı uşaq reabilitasiya üçün Azərbaycana gətirilib

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