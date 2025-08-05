В Азербайджан из Украины прибыла очередная группа детей для прохождения реабилитации

Продолжается работа по привлечению к реабилитационным услугам в Азербайджане детей, пострадавших от войны в Украине.
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Им будут предоставлены медицинские и социально-психологические реабилитационные услуги в рамках 10-дневной программы в Габалинском детском реабилитационном центре агентства.
Для детей будут организованы индивидуальные консультации профессиональных психологов, групповые терапии, а также занятия йогой и танцевальной терапией. Цель - поддержать стабилизацию их эмоционального состояния и обеспечить интеграцию в общество.
Для юных гостей также будут организованы экскурсии в центры отдыха в Габале и Шеки, а также к историко-архитектурным памятникам.
Отметим, что в рамках программы в Азербайджан в составе семи групп были доставлены 222 украинских ребенка.