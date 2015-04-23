Министр иностранных дел Ливии посетит Азербайджан

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ливии Мухаммед Дайри посетит Азербайджан для участия на III Глобальном форуме открытых обществ, организованным Международным центром Низами Гянджеви при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой.

Как сообщили Report в комитете, на форуме на тему "Восстановление доверия в условиях нового мирового порядка" ожидается выступление Мухаммеда Дайри с обширным докладом.

В состав ливийской делегации войдут также экс премьер-министр страны Абдульрагим Эль-Кейб и посол Ливии в Евросоюзе Фарида Аллагхи.

Ф.Аллагхи в то же время является членом правления Международного центра Низами Гянджеви, а А.Эль-Кейб - членом организации.

Отметим, что для участия в форуме в конце месяца в Баку также прибудут действующие главы трех государств - президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, президент Македонии Георге Иванов, президент Болгарии Росен Пневнелиев, а также премьер-министр Андорры Антони Марти, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия.