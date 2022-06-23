В авторитетном американском издании опубликована статья о ветеранах Второй Карабахской войны

В авторитетном американском издании News Blaze опубликована статья Нурита Гринджера о ветеранах Второй Карабахской войны.

В авторитетном американском издании News Blaze опубликована статья Нурита Гринджера о ветеранах Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, по словам автора, израильским врачам удалось спасти зрение 24-летнему Арифу Гаджиеву.

"Работающий в больнице Misqav Ladax в Иерусалиме офтальмолог Йишай Фалик вместе с группой врачей-добровольцев бесплатно прооперировал в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой 150 азербайджанских ветеранов”, - говорится в статье.

В статье также отмечается, что во Второй Карабахской войне 1 245 азербайджанских военнослужащих получили ранения: "Один из них - Ариф Гаджиев, который был ранен в селе Юхары Абдуррахманлы Физулинского района".

В интервью News Blaze 24-летний Ариф Гаджиев рассказал о заботе Азербайджанского государства о ветеранах. Он сообщил, что Фонд YASHAT обеспечил его квартирой и автомобилем.

Н.Гринджер рассказал и о другом азербайджанском гази Васифе Дилаварзаде. Автор отмечает, что во избежание ампутации конечности раненого во время Второй Карабахской войны В.Дилаверзаде было проведено 7 операций.