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В австралийском парламенте состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В австралийском парламенте состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана В парламенте Австралии был организован официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 04:38
В австралийском парламенте состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В парламенте Австралии был организован официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Австралии.

”По совместной инициативе и организации австралийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы и посольства в федеральном парламенте Австралийского Союза был организован официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики", – сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Мероприятие состоялось с участием сенаторов и конгрессменов, официальных лиц и руководителей дипломатических представительств.

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Версия на азербайджанском языке Avstraliya parlamentində Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə əlaqədar rəsmi qəbul təşkil olunub

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