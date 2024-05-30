В австралийском парламенте состоялся прием по случаю Дня независимости Азербайджана

В парламенте Австралии был организован официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана.

В парламенте Австралии был организован официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Австралии.

”По совместной инициативе и организации австралийско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы и посольства в федеральном парламенте Австралийского Союза был организован официальный прием по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики", – сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

Мероприятие состоялось с участием сенаторов и конгрессменов, официальных лиц и руководителей дипломатических представительств.