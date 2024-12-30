В Австралии почтили память жертв крушения самолета AZAL

В Австралии почтили память жертв крушения самолета Embraer-190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) близ казахстанского Актау.

В Австралии почтили память жертв крушения самолета Embraer-190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) близ казахстанского Актау.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба посольства Азербайджана в Союзе.

"В посольстве вместе с Альянсом азербайджанских ассоциаций Австралии и группой членов азербайджанской общины почтили память жертв авиакатастрофы азербайджанского самолета, произошедшей 25 декабря", – отмечается на странице дипмиссии в соцсети Х.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России, полностью потерял управление и был направлен в сторону Актау, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.

Позднее глава РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с азербайджанским лидером принес извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России.