В Астрахани открылся детский сад, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Астрахани открылся детский сад, который был построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева и исполнительной власти Наримановского района города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, детсад будет работать при средней образовательной школе №11 имени Гейдара Алиева.

В связи с открытием детского сада там побывали глава городской администрации Олег Полумордвинов, председатель регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса Адалят Гусейнов, региональный министр международных и внешнеэкономических связей Денис Афанасьев. Они остались довольны качеством проведенной работы.

Напомним, что в 2012 году губернатор Александр Жилкин и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о строительстве детского сада. Образовательное учреждение было рассчитано на 240 мест, сейчас оно является самым современным в Астраханской области. В детсаду откроют уголок азербайджанской культуры, где будут расположены национальные музыкальные инструменты и книги со сказками.