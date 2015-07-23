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    В Астрахани открылся детский сад, построенный при поддержке Фонда Гейдара Алиева

    Посетившие детсад астраханские чиновники остались довольны качеством проведенной работы

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В Астрахани открылся детский сад, который был построен при поддержке Фонда Гейдара Алиева и исполнительной власти Наримановского района города Баку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, детсад будет работать при средней образовательной школе №11 имени Гейдара Алиева.

    В связи с открытием детского сада там побывали глава городской администрации Олег Полумордвинов, председатель регионального отделения Всероссийского Азербайджанского Конгресса Адалят Гусейнов, региональный министр международных и внешнеэкономических связей Денис Афанасьев. Они остались довольны качеством проведенной работы.

    Напомним, что  в 2012 году губернатор Александр Жилкин и президент Азербайджана Ильхам Алиев заключили соглашение о строительстве детского сада. Образовательное учреждение было рассчитано на 240 мест, сейчас оно является самым современным в Астраханской области. В детсаду откроют уголок азербайджанской культуры, где будут расположены национальные музыкальные инструменты и книги со сказками.

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