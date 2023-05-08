В Астрахани открылась конференция, приуроченная к 100-летию Гейдара Алиева

В Астрахани начала свою работу конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на тему "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспектив

В Астрахани начала свою работу конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на тему "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы".

Как передает Report, открывая мероприятие, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнером области.

"Показатели экономического сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью говорят о положительной динамике. Для нас Азербайджан - стратегическое направление",- сказал он.

По словам П.Паутова, развитие дальнейшего сотрудничества во многом связано с будущим транспортного коридора "Север-Юг".

"Та работа, которая сейчас ведется в Алятской свободной экономической зоне в Азербайджане, поражает. Для нас это не только наращивание перевозок, но и создание рабочих мест, развитие социальной сферы",- добавил он.

Фото: Джавида Османова