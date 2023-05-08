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В Астрахани открылась конференция, приуроченная к 100-летию Гейдара Алиева

В Астрахани открылась конференция, приуроченная к 100-летию Гейдара Алиева В Астрахани начала свою работу конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на тему "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспектив
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 13:54
В Астрахани открылась конференция, приуроченная к 100-летию Гейдара Алиева

В Астрахани начала свою работу конференция, приуроченная к 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева, на тему "Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью: современное состояние и перспективы".

Как передает Report, открывая мероприятие, вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел Паутов подчеркнул, что Азербайджан является важным стратегическим партнером области.

"Показатели экономического сотрудничества между Азербайджаном и Астраханью говорят о положительной динамике. Для нас Азербайджан - стратегическое направление",- сказал он.

По словам П.Паутова, развитие дальнейшего сотрудничества во многом связано с будущим транспортного коридора "Север-Юг".

"Та работа, которая сейчас ведется в Алятской свободной экономической зоне в Азербайджане, поражает. Для нас это не только наращивание перевозок, но и создание рабочих мест, развитие социальной сферы",- добавил он.

Фото: Джавида Османова

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Версия на азербайджанском языке ФотоHəştərxanda Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans işinə başlayıb
Версия на английском языке ФотоConference dedicated to 100th anniversary of Heydar Aliyev opens in Russia’s Astrakhan

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