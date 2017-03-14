В Астрахани откроется азербайджанский деловой центр

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Губернатор Астраханской области Александр Жилкин вручил знак отличия "Честь и Слава" III степени председателю правления Астраханской региональной общественной организации "Азербайджанский центр содействия социально-экономическому и культурному сотрудничеству" Адаляту Гусейнову.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, награда была вручена за успехи, достигнутые в многолетней плодотворной общественной деятельности, и большой вклад в развитие международного сотрудничества и укрепление межнациональной дружбы между Астраханской областью и Азербайджаном.

Адалят Гусейнов отметил, что для него эта награда имеет важное значение. Кроме того, он добавил, что в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии запланирован ряд проектов, один из которых — открытие в Астрахани Азербайджанского делового центра. По его словам, ход строительных работ на объекте идёт успешно, делается всё возможное для достойной реализации этого проекта.