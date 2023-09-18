В Астрахань прибыла делегация из Азербайджана

В Астрахань прибыла делегация из Баку во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым.

В Астрахань прибыла делегация из Баку во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым.

Как сообщает Report, на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным обсуждены вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством.

Было отмечено, что Астраханскую область с Азербайджаном долгие годы связывают дружественные отношения. Например, в регионе широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Активно развиваются гуманитарные связи, налаживается торгово-экономическое сотрудничество. Отдельное внимание уделяется сфере молодежной политики.

Губернатор Астраханской области выразил надежду, что добрососедские отношения будут укрепляться и дальше. Ахмед Исмаилов в свою очередь поблагодарил губернатора и выразил уверенность в том, что представители медиа продолжат тесно сотрудничать. "В Азербайджане наше общество интересуется русскоязычными медиа. Кроме того, все информационные агентства имеют русскоязычную версию, где мы публикуем материалы и об Астраханской области",- подытожил Исмаилов.

