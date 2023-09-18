О нас

В Астрахань прибыла делегация из Азербайджана

В Астрахань прибыла делегация из Азербайджана В Астрахань прибыла делегация из Баку во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 20:11
В Астрахань прибыла делегация из Азербайджана

В Астрахань прибыла делегация из Баку во главе с исполнительным директором Агентства развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) Ахмедом Исмаиловым.

Как сообщает Report, на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным обсуждены вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством.

Было отмечено, что Астраханскую область с Азербайджаном долгие годы связывают дружественные отношения. Например, в регионе широко отмечалось 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Активно развиваются гуманитарные связи, налаживается торгово-экономическое сотрудничество. Отдельное внимание уделяется сфере молодежной политики.

Губернатор Астраханской области выразил надежду, что добрососедские отношения будут укрепляться и дальше. Ахмед Исмаилов в свою очередь поблагодарил губернатора и выразил уверенность в том, что представители медиа продолжат тесно сотрудничать. "В Азербайджане наше общество интересуется русскоязычными медиа. Кроме того, все информационные агентства имеют русскоязычную версию, где мы публикуем материалы и об Астраханской области",-  подытожил Исмаилов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
Генсек ОТГ: Зангезурский коридор как транзитный узел между Европой и Азией открывает возможности для будущего
14 сентября 2023 г. 12:46
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
Эксперт-международник: Американо-армянские военные учения говорят об отчаянии Пашиняна
12 сентября 2023 г. 16:24
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
Талгат Калиев: Азербайджан много делает для развития ОТГ
11 сентября 2023 г. 10:37
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi