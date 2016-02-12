 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Астане завершается строительство посольства Азербайджана в Казахстане

    Посол: Новое здание посольства Азербайджане в Казахстане будет расположено в живописном районе Астаны

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Астане завершается строительство посольства Азербайджана в Казахстане.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев.

    По его словам, на основе договоренностей между Азербайджаном и Казахстаном, посольству был выделен земельный участок в  столице Казахстана для строительства диппредставительства.

    По словам посла, строительство посольства и комплекса здания для проживания дипломатов завершится "скорее всего в мае этого года".

    Б. Исабаев добавил, что новое здание посольства Азербайджана в Казахстане будет расположено в живописном районе Астаны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi