В Астане состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

В Астане 22-23 октября состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

В Астане 22-23 октября состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (глава – С. Шарифов), Исламской Республики Иран (глава – А. Джахангири), Республики Казахстан (глава – З. Аманжолова), Российской Федерации (глава – М. Петраков) и Туркменистана (глава – М. Атаджанов).

На заседании председательствовала руководитель делегации Казахстана З. Аманжолова.

Стороны продолжили обсуждение методики прокладки прямых линий выхода в Каспийское море.

В рамках заседания стороны провели обзор сотрудничества в Каспийском море, обсудили вопросы подготовки к следующей встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане, а также ход переговорного процесса по проектам пятисторонних документов.

Делегации выразили признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации встречи.

Очередное заседание РГВУ пройдет в Туркменистане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.