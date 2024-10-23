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В Астане состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

В Астане состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря В Астане 22-23 октября состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.
Внешняя политика
23 октября 2024 г. 20:44
В Астане состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря

В Астане 22-23 октября состоялось девятое заседание Рабочей группы высокого уровня (РГВУ) по вопросам Каспийского моря.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в переговорах приняли участие делегации Азербайджанской Республики (глава – С. Шарифов), Исламской Республики Иран (глава – А. Джахангири), Республики Казахстан (глава – З. Аманжолова), Российской Федерации (глава – М. Петраков) и Туркменистана (глава – М. Атаджанов).

На заседании председательствовала руководитель делегации Казахстана З. Аманжолова.

Стороны продолжили обсуждение методики прокладки прямых линий выхода в Каспийское море.

В рамках заседания стороны провели обзор сотрудничества в Каспийском море, обсудили вопросы подготовки к следующей встрече министров иностранных дел прикаспийских государств в Туркменистане, а также ход переговорного процесса по проектам пятисторонних документов.

Делегации выразили признательность Республике Казахстан за высокий уровень организации встречи.

Очередное заседание РГВУ пройдет в Туркменистане в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.

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Версия на английском языке Officials from Caspian littoral countries convene in Astana
Версия на азербайджанском языке Xəzəryanı ölkələrin rəsmiləri dənizdə düz çıxış xətlərinin çəkilməsi metodikasının müzakirəsini aparıblar

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