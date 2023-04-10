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В Астане состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

В Астане состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева 10 апреля в Астане состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 13:37
В Астане состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

10 апреля в Президентском дворце "Акорда" в столице Казахстана Астане состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в Президентском дворце "Акорда" в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Члены казахстанской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.

Президенты обошли строй почетного караула.

13:26

10 апреля в Астане состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, главу государства встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что 10 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил официальный визит в Республику Казахстан.

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Версия на английском языке Official welcome ceremony held for President Ilham Aliyev in Astana
Версия на азербайджанском языке Astanada Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi olub - VİDEO - YENİLƏNİB

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