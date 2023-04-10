В Астане состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева

10 апреля в Президентском дворце "Акорда" в столице Казахстана Астане состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в Президентском дворце "Акорда" в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Члены казахстанской делегации были представлены президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - президенту Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана.
Президенты обошли строй почетного караула.
10 апреля в Астане состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, главу государства встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Отметим, что 10 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил официальный визит в Республику Казахстан.