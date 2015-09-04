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    В Астане состоится пятый саммит Тюркского совета

    Перед саммитом в Астане пройдет встреча министров образования и иностранных дел организации

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане 11-го сентября состоится пятый саммит Тюркского совета.

    Как сообщает Report со ссылкой на Today`s Zaman, основной темой саммита будут вопросы медиа и информации.

    Перед саммитом 5 сентября в Астане состоится заседание министров образования стран организации, 10 сентября  пройдет очередной Совет глав МИД стран Тюркского совета.

    Напомним, что в 2013 году саммит глав государств Тюркского совета состоялся в азербайджанской Габале, в 2014 году - в Бодруме. 

    Тюркский совет был создан в октябре 2009 года в Нахчыване. В организацию входят Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан. 

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