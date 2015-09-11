​В Астане прошла встреча между президентами Азербайджана и Казахстана

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 11 сентября в Астане прошла встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Как сообщает Report, президент Нурсултан Назарбаев, выступая на встрече, сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, я приветствую Вас в Астане. Ваш визит всегда нам приятен. У наших народов есть близость по всем направлениям. Мы сегодня говорили об истоках. Кроме этого, никогда – ни в советское время, ни в годы независимости между нашими странами не было никаких нерешенных проблем. Было чувство дружбы, доверие друг к другу, переживание друг за друга, и мы радовались вместе с вами, переживали тоже вместе с вами. Поэтому, я думаю, что каждый Ваш визит, каждая наша встреча - это новая страница во взаимоотношениях между странами.

Сейчас время трудное. В мире идет кризис, снижение цен на наши экспортные товары. Цены абсолютно влияют и на торговлю, и на товарооборот между нашими странами. Но это надо пережить и находить общие точки соприкосновения.

Вы прибыли для участия в Саммите тюркоязычных стран. Сегодня любезно приняли участие в наших серьезных мероприятиях, когда мы посмотрели на свою историю, на свои истоки. Это было очень приятно видеть в этом зале всем казахстанцам руководителя братского азербайджанского народа.

Я приветствую Ваш визит.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо большое, уважаемый Нурсултан Абишевич. Спасибо за приглашение. Я с радостью вновь посещаю братский Казахстан.

Как Вы отметили, сегодня утром мы вместе были на торжественном мероприятии, посвященном юбилею Казахского ханства, и Ваше выступление, анализ и исторического прошлого, и сегодняшнего развития Казахстана еще раз показывают, что у успехов независимого Казахстана есть очень глубокие национальные, исторические корни.

Наши народы, как Вы отметили, всегда связывали узы дружбы, сотрудничества, братства. Мы всегда относились друг к другу с большим уважением, поддержкой. И сегодня это динамичное развитие двусторонних отношений продолжается и развивается. По всем направлениям у нас полное взаимопонимание. Мы встречаемся на уровне президентов очень часто и в Казахстане, и в Азербайджане, в рамках других мероприятий в других странах и всегда открыто обсуждаем двусторонние и региональные вопросы. Конечно же, та ситуация, которая сложилась в мировой экономике, сегодня нас беспокоит, и думаю, что это тоже та тема, которую мы сегодня обсудим. Но должен заметить, что, по нашим оценкам, Казахстан с минимальными потерями выходит из этой ситуации. Хотя, конечно, как производители и экспортеры нефти наши страны, естественно, подвержены этому испытанию. Но это тоже будет тест на нашу эффективность. Думаю, как Вы отметили, мы справимся достойно и будем успешно идти вперед.

В ходе беседы президенты отметили, что перспективы связей между нашими странами, имеющими общую историю, культуру, национальные интересы, еще более широки, подчеркнули, что такие мероприятия представляют особое значение в эффективном использовании имеющегося потенциала.

Главы государств провели обмен мнениями об урегулировании армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

На встрече был обсужден ряд региональных и международных вопросов.