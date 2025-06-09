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В Астане пройдет пленарное заседание ТюркПА

В Астане пройдет пленарное заседание ТюркПА 12:23 В столице Казахстана Астане 11-12 июня состоится 14-е пленарное заседание ТюркПА на тему "Тюркский век: роль парламентской дипломатии".
Внешняя политика
9 июня 2025 г. 12:35
В Астане пройдет пленарное заседание ТюркПА

В столице Казахстана Астане 11-12 июня состоится 14-е пленарное заседание ТюркПА на тему "Тюркский век: роль парламентской дипломатии".

Как сообщает Report, мероприятие пройдет под председательством парламента Казахстана.

Ожидается, что в заседании примут участие парламентские делегации стран-членов и стран-наблюдателей, а также представители международных организаций, тюркских организаций сотрудничества и других партнерских структур.

В рамках мероприятия также состоятся заседание Совета Ассамблеи, заседания Группы женщин-парламентариев и Группы молодых парламентариев, заседание генеральных секретарей парламентов стран-членов ТюркПА.

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Версия на английском языке Astana to host TURKPA's plenary meeting 'TURKTIME: the Role of Parliamentary Diplomacy'
Версия на азербайджанском языке TÜRKPA-nın “Türk Əsri: parlament diplomatiyasının rolu” mövzusunda plenar iclası keçiriləcək

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